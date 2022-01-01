Son dakika haberleri... Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Hakan Koç (22) idaresindeki 66 FL 517 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Emrah Bugüş'ün (38) kullandığı 76 AAC 991 plakalı otomobile, bu araç da önünde duran Alperen Numan Turan yönetimindeki 66 AN 501 plakalı cipe çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Koç ve Bugüş ile araçlarda bulunan Mücahit Karatepe (21), Satılmış Kılcı (24) ve Mustafa Teoman Turan (56) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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