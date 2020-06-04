Son dakika haberleri: Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazası: 11 yaralı
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Son dakika haberleri: Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazası: 11 yaralı

Son dakika haberine göre KIRIKKALE'de, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 11 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri: Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazası: 11 yaralı
04.06.2020 20:28 | Son Güncelleme: 04.06.2020 20:31

KIRIKKALE'de, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 11 kişi yaralandı.

İlk kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Çorum karayolunda meydana geldi. Çorum istikametine ilerleyen Dursun Açış yönetimindeki 43 U 0420 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan yön levhasına, ardından bariyerlere çarparak takla attı. Hurda yığınına dönen araçtaki sürücü Dursun Açış, Fidan Açış, Zeynep Açış, Elif Açış, ve Doğan Düzgün yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yararılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer kaza ise akşam saatlerinde aynı yol üzerinde meydana geldi. İsa Yılmaz idaresindeki 34 CFF 993 plakalı otomobil, Çorum istikametine seyrederken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, yön levhasına çarptı. Savrulan otomobil, yoldan çıkarak toprak alanda durdu. Kazada, sürücü İsa Yılmaz ile araçta bulunan Zeynep Yılmaz, Ayşenur Yılmaz, Muhammet Emin Yılmaz, Fatma Yılmaz ve Asiye Yılmaz yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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