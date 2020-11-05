Son dakika haberleri... Kırıkhan'da 6 mahalle ve bir mezra için karantina kararı
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Son dakika haberleri... Kırıkhan'da 6 mahalle ve bir mezra için karantina kararı

05.11.2020 20:38 | Son Güncelleme: 05.11.2020 20:42
Son dakika haberleri... Kırıkhan'da 6 mahalle ve bir mezra için karantina kararı

Bir son dakika haberine göre HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 mahalle ve bir mezra için karantina kararı alındı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 mahalle ve bir mezra için karantina kararı alındı. 

Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan başkanlığında bugün olağanüstü toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca, ilçeye bağlı Ceylanlı, Bektaşlı, Karadurmuşlu, İçada, Baldıran, Kodallı mahalleleri ile Baldıran İskanı mezrasında14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Ayrıca karantina süresince eğitim ve öğretime ara verildiği, okullarda uzaktan eğitim yapılacağı, tüm düğün ve nişan etkinliklerinin de yasaklandığı duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KOCACIK

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