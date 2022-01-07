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Son dakika haberleri | Kırgızistan, Kazakistan'a 150 barış gücü gönderecek

İhlas Haber Ajansı / Aliia Raimbekova - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... - Kırgızistan, Kazakistan'a 150 barış gücü gönderecek Kırgızistan parlamentosu, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü çerçevesinde Kazakistan'a barış gücü gönderilmesini onayladı.

- Kırgızistan, Kazakistan'a 150 barış gücü gönderecek

BİŞKEK - Kırgızistan parlamentosu, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü çerçevesinde Kazakistan'a barış gücü gönderilmesini onayladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talebi üzerine Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ülkelerinden Kazakistan'a barış gücü askerleri gönderilmeye devam ediliyor. Yılbaşı tatilinin devam ettiği Kırgızistan'da parlamento, Kazakistan gündemiyle olağanüstü olarak toplandı. Toplantıda 69 milletvekili Kazakistan'a asker gönderilmesi için "evet" derken, 7 milletvekili buna karşı oy kullandı. Kırgızistan parlamentosu, Kazakistan'a 150 barış gücü, 8 adet zırhlı araç ve 11 otomobil gönderilmesini onayladı. Kırgız askerlerinin Kazakistan'da stratejik binaların güvenliğini sağlaması bekleniyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkesinde 2022'nin ilk günlerinde akaryakıta yapılan zamma karşı düzenlenen protestoların ülke geneline yayılarak şiddet olaylarına dönüşmesi nedeniyle KGAÖ'den barış gücü desteği talebinde bulunmuştu. KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, dün Kazakistan'a örgüte üye ülkelerden 2 bin 500'e yakın barış gücü gönderileceğini açıklamıştı.

KGAÖ, 2002'de askeri ittifak olarak Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan tarafından kurulmuştu.

Son dakika haberleri | Kırgızistan, Kazakistan'a 150 barış gücü gönderecek

Son dakika haberleri | Kırgızistan, Kazakistan'a 150 barış gücü gönderecek

Son dakika haberleri | Kırgızistan, Kazakistan'a 150 barış gücü gönderecek

Son dakika: Tokayev, kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı ateş açma emri verdiğini söyledi

Son dakika: Tokayev, kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı ateş açma emri verdiğini söyledi

 Son dakika haberi: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: 'Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdim.'

Son dakika haberi: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdim."

 Son dakika: Kırgızistan'da bir grup, Kazakistan'a asker gönderilmesini protesto etti

Son dakika: Kırgızistan'da bir grup, Kazakistan'a asker gönderilmesini protesto etti

İhlas Haber Ajansı / Aliia Raimbekova - Son Dakika Haberleri

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