Son dakika haberleri... Kilis'te trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberleri... Kilis'te trafik kazası: 1 yaralı

22.12.2020 15:20 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:24
Son dakika haberleri... Kilis'te trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haber: Kilis'te, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kilis'te, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mustafa Eren caddesi üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 79 JN 0898 motosiklet M.K'nın kullandığı 79 AU 819 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

Son dakika haberleri... Kilis'te trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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