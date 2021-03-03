Son dakika haberleri: Kıbrıs Gazisi Abdulselam Yılmaz askeri törenle uğurlandı
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Son dakika haberleri: Kıbrıs Gazisi Abdulselam Yılmaz askeri törenle uğurlandı

03.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:22
Son dakika haberleri: Kıbrıs Gazisi Abdulselam Yılmaz askeri törenle uğurlandı

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Abdulselam Yılmaz (75), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Abdulselam Yılmaz (75), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

KOAH hastalığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Yılmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 4 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Abdulselam Yılmaz için Gölcük Piyalepaşa'da bulunan Küba Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Barış Uğur, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şube Başkanı Mehmet Arslan, gaziler, askeri erkan, ailesi ve yakınları katıldı.

Yılmaz'ın cenazesi, Bahçecik Ayazma Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Gök

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