Son dakika haberleri: Kestel'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri: Kestel'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Kestel'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Emrah Taş - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Bursa'nın Kestel ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Barakfakih Mahallesi Hamampınar Sokağı'nda 3 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İlk müdahale, Kestel Belediyesinin sulama tankerleri ile yapıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatte alevleri söndürdü.

Yanan dairede kimsenin yaşamadığı ve kullanılmayan eşyaların bulunduğu öğrenildi.

Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberleri: Kestel'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Kestel'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş

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