Son dakika haberleri... Kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlunu hırsız zannedip, öldürdü (2)
12.11.2020 15:48 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:52
Son dakika gündem haberi: SERBEST BIRAKILDIKonya'nın Seydişehir ilçesinde birlikte çobanlık yaptığı kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu Mehmet A.'yı hırsız zannedip tüfekle ateş ederek ölümüne neden olan Mehmet A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDI
Konya'nın Seydişehir ilçesinde birlikte çobanlık yaptığı kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu Mehmet A.'yı hırsız zannedip tüfekle ateş ederek ölümüne neden olan Mehmet A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun