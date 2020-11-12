Son dakika haberleri... Kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlunu hırsız zannedip, öldürdü (2)
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Son dakika haberleri... Kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlunu hırsız zannedip, öldürdü (2)

12.11.2020 15:48 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:52
Son dakika haberleri... Kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlunu hırsız zannedip, öldürdü (2)

Son dakika gündem haberi: SERBEST BIRAKILDIKonya'nın Seydişehir ilçesinde birlikte çobanlık yaptığı kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu Mehmet A.'yı hırsız zannedip tüfekle ateş ederek ölümüne neden olan Mehmet A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Konya'nın Seydişehir ilçesinde birlikte çobanlık yaptığı kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu Mehmet A.'yı hırsız zannedip tüfekle ateş ederek ölümüne neden olan Mehmet A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  


Son dakika haberleri... Kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlunu hırsız zannedip, öldürdü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun

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