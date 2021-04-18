Tartışma sırasında kendisine silah doğrultan babasını defalarca bıçakladı
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Tartışma sırasında kendisine silah doğrultan babasını defalarca bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de tartıştığı babasının kendisine silah doğrultması üzerine öfkelenen cani evlat, eline aldığı bıçakla babasını göğsünden bacağından defalarca bıçakladı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, baba ile oğlu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada baba Mehmet Emin Çakat, silahını oğlu Murat Çakat'a doğrultu. O sırada eline bıçakla kendini savunmak isteyen Murat Çakat, babasına saldırdı.

BABASINI DEFALARCA BIÇAKLADI

Baba Mehmet Emin Çakat'ın silahının tutukluk yaptığı ve bu sebeple ateş edemediği iddia edildi. Murat Çakat ise babasını göğsünden ve bacağının farklı noktalarında 6 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Aile üyelerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı olan baba Mehmet Emin Çakat'ı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Babasını ağır yaralayan Murat Çakat ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartışma sırasında kendisine silah doğrultan babasını defalarca bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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