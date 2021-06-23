Son dakika haberleri... Kazada yaşamını yitiren polis memuru törenle memleketine uğurlandı
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Son dakika haberleri... Kazada yaşamını yitiren polis memuru törenle memleketine uğurlandı

Son dakika haberleri... Kazada yaşamını yitiren polis memuru törenle memleketine uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel Durak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre SİİRT'in Eruh ilçesindeiki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren polis memuru Mustafa Demircioğlu (31), düzenlenen törenle memleketi Adana'ya uğurlandı.

SİİRT'in Eruh ilçesindeiki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren polis memuru Mustafa Demircioğlu (31), düzenlenen törenle memleketi Adana'ya uğurlandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Bayramlı köyü mevkisinde meydana geldi. Eruh İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Demircioğlu yönetimindeki 01 ABL 652 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yemlihan Teğin yönetimindeki 34 DCM 576 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, polis memuru Demircioğlu ile Yemlihan Teğin ve yanındaki Azat Teğin yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ambulansla yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan polis memuru Mustafa Demircioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis memuru Mustafa Demircioğlu için Siirt Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenlendi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, polis memurları ve çok sayıda kişinin katıldığı törende, okunan duanın ardından polis memuru Mustafa Demircioğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Adana'ya uğurlandı.


Son dakika haberleri... Kazada yaşamını yitiren polis memuru törenle memleketine uğurlandı
Son dakika haberleri... Kazada yaşamını yitiren polis memuru törenle memleketine uğurlandı
Son dakika haberleri... Kazada yaşamını yitiren polis memuru törenle memleketine uğurlandı
Son dakika haberleri... Kazada yaşamını yitiren polis memuru törenle memleketine uğurlandı
Son dakika haberleri... Kazada yaşamını yitiren polis memuru törenle memleketine uğurlandı
Son dakika haberleri... Kazada yaşamını yitiren polis memuru törenle memleketine uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel Durak

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