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Son dakika haberleri! Kazada şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Kazada şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül, Balıkesir'de trafik kazası geçirdi.

BALIKESİR (İHA) - Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül, Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Kazada Ergül yaralanırken, arkadaşı hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu Susurluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı 34 SD 7339 plakalı otomobil, aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesi ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan otomobil, korkuluklara çarparak durabildi. Sürücü Lafçı olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Hepsi grubunun eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül ise hafif şekilde yaralandı. Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. - BALIKESİR

Son dakika haberleri! Kazada şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Kazada şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Kazada şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı hayatını kaybetti

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