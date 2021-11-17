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Son dakika haberleri... Kaza yapan araçlara çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Kaza yapan araçlara çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Son dakika haberleri: Rize'nin Pazar ilçesinde iki araç ile motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

RİZE (İHA) - Rize'nin Pazar ilçesinde iki araç ile motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Karadeniz Sahil Yolu Kirazlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta dönüş yaparken Recep Ali Özhabiboğlu idaresindeki pikap ile Rıdvan Mutlu yöntemindeki otomobil çarpıştı. O esnada yoldan geçmekte olan Yılmaz Genç idaresindeki motosiklet ile kaza yapan araçlara çarptı. Motosiklet sürücüsü Genç, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Genç, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - RİZE

Son dakika haberleri... Kaza yapan araçlara çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Son dakika haberleri... Kaza yapan araçlara çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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