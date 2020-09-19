Son dakika haberleri... Kayseri'de yaşlı çifti dolandırdığı iddia edilen kadın, psikiyatri hastanesine sevk edildi
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Son dakika haberleri... Kayseri'de yaşlı çifti dolandırdığı iddia edilen kadın, psikiyatri hastanesine sevk edildi

Son dakika haberleri... KAYSERİ'de parkta tanıştığı Metin Kahraman'ın (75) daveti üzerine evine gidip, 130 bin TL para ve ziynet eşyasını alarak kaçtığı iddia edilen Yeşim Y., polis tarafından gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Kayseri'de yaşlı çifti dolandırdığı iddia edilen kadın, psikiyatri hastanesine sevk edildi
19.09.2020 14:51 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:58

KAYSERİ'de parkta tanıştığı Metin Kahraman'ın (75) daveti üzerine evine gidip, 130 bin TL para ve ziynet eşyasını alarak kaçtığı iddia edilen Yeşim Y., polis tarafından gözaltına alındı. Polis ve savcılıkta ifade vermeyen Yeşim Y., akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi.

Olay, geçen 7 Ağustos'ta meydana geldi. Metin Kahraman, parkta tanışıp kimsesi olmadığını söyleyen Yeşim Y.'yi evine davet etti. Yeşim Y., bir süre sonra Metin ve Hatice Kahraman çiftinin 25 yıllık birikimleri olan 130 bin TL ile ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden çift, polise haber verdi. Polis, Yeşim Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kahraman çifti bu sırada televizyon programına çıkarak, mağduriyetlerini anlatırken, Yeşim Y.'nin bulunmasını istedi.Polisin yaptığı araştırmada Yeşim Y.'nin Uşak'ta olduğu belirlendi. Yeşim Y., Uşak'ta polis tarafından yakalanarak gözaltına alınıp Kayseri'ye getirildi. Emniyette ifade vermeyen Yeşim Y., adliyeye sevk edildi. Yeşim Y., savcılık ve nöbetçi mahkemede de ifade vermeyi kabul etmedi. Bunun üzerine Yeşim Y., akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Kayseri Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.


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Kaynak: DHA

DHA Editörü - Samed Aydın SUN
Samed Aydın SUN
DHA Editörü
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