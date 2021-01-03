Son dakika haberleri! Kayseri'de bir sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü
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Son dakika haberleri! Kayseri'de bir sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü

03.01.2021 01:31 | Son Güncelleme: 03.01.2021 01:35
Son dakika haberleri! Kayseri'de bir sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre KAYSERİ'de, Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak çalışan Oğuzhan Özkan (44), yakalandığı koronavirüse yenik düştü.

KAYSERİ'de, Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak çalışan Oğuzhan Özkan (44), yakalandığı koronavirüse yenik düştü.

Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Oğuzhan Özkan, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle 1 ay önce koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Özkan, evinde karantinaya alındı. Evde ilaç tedavisi gören Özkan, yaklaşık 20 gün önce durumu ağırlaşınca çalıştığı hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.Öte yandan, yaşanan acı olayı sosyal medya hesabından paylaşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "Sağlık ordumuzun bir neferi, kardeşimiz, personelimiz sağlık memuru Oğuzhan Özkan'ın vefatı bizleri derinden üzdü" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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