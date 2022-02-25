Son dakika haberleri: Kaymakam Yelek'ten Özel Harekât polislerine ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Kaymakam Yelek'ten Özel Harekât polislerine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Kaymakam Yelek'ten Özel Harekât polislerine ziyaret

Son dakika yerel haberi... BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Özel Harekat polislerini ziyaret etti.

BİTLİS (İHA) - BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Özel Harekat polislerini ziyaret etti.

Terör eylemlerine müdahale, olağanüstü durumlar ve baskınlar için özel taktik ve silahlar kullanarak mücadele ve emniyeti sağlamada görevli Özel Harekat polisleri tarafından karşılanan Kaymakam Yelek, kullanılan alanlarda inceleme yaparak yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Özel Harekat polisleri ile sohbet eden Kaymakam Yelek, "Kamu düzenini, ilçemizin asayişini ve kıymetli vatandaşlarımızın güvenliğini mesai mefhumu gözetmeksizin her koşulda sağladığınız için sizlere minnettarız. İlçemizde suçu önlemeye yönelik yürüttüğünüz tüm çalışmaların yanı sıra görevinizi yerine getirirken sergilediğiniz özverili tutum için de sizlere teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Muhammed İkbal, Özel Harekat, Bitlis, Terör, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title