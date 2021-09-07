Son dakika haberleri... Kayıp çoban evine 200 metre uzaklıkta ölü bulundu
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Son dakika haberleri... Kayıp çoban evine 200 metre uzaklıkta ölü bulundu

Son dakika haberleri... Kayıp çoban evine 200 metre uzaklıkta ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde koyunların kendiliğinden ahıra dönmesi üzerine ailesi çoban Necmi Karadaş (58) için kayıp başvurusunda bulundu.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde koyunların kendiliğinden ahıra dönmesi üzerine ailesi çoban Necmi Karadaş (58) için kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma tarafından yapılan araştırmada Karadaş'ın evine 200 metre uzaklıkta tarlada cesedi bulundu.

Gölpazarı ilçesine bağlı Söğütcük köyünde çoban Necmi Karadaş, koyunları otlatmak için evden çıktı. Bir süre sonra koyunlar kendiliğinden ağıra dönerken, başlarında Karadaş'ın olmadığı fark edildi. Ailesi çevrede yaptığı aramada Karadaş'ı bulamayınca Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerince yapılan aramada Karadaş, evine yaklaşık 200 metre mesafedeki tarlasında ölü olarak bulundu. Savcılık incelemesinin ardından Karadaş'ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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