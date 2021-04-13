Son dakika haberleri: Kayıp 112 personeli arkadaşının evinde ölü bulundu
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Son dakika haberleri: Kayıp 112 personeli arkadaşının evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Kayıp 112 personeli arkadaşının evinde ölü bulundu

Son dakika haberleri: Silivri'de 4 gün önce aniden ortadan kaybolan ve bir arkadaşının evinde ölü olarak bulunan 112 ambulans personeli Adem Polat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Silivri'de 4 gün önce aniden ortadan kaybolan ve bir arkadaşının evinde ölü olarak bulunan 112 ambulans personeli Adem Polat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Silivri'de 4 gün önce mesai sonrasında aninden ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 112 ambulans personeli Adem Polat günlerdir aranıyordu. Dün akşam saatlerinde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri kendilerine gelen bir ihbarı değerlendirerek Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir eve gitti. Ekipler burada yaptığı incelemede Adem Polat'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İlk incelemesi olay yerinde yapılan Polat'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından Polat'ın cenazesi defnedilmek üzere Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen eşi Gülşen Polat ve yakınlarına teslim edildi.

Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Polat'ın yakını Cemil Susuz, "Uyuşturucudan ölmüş diyorlar, nasıl öldüğünü biz de bilmiyoruz şoktayız. Arkadaş için can atan biridir ama öyle kötü ortamlarda olduğuna inanmıyorum, çünkü inançlı bir insandı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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