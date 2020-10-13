Son dakika haberleri | Kaybolan koyunları, jandarma buldu
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Son dakika haberleri | Kaybolan koyunları, jandarma buldu

13.10.2020 14:40 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:44
Son dakika haberleri | Kaybolan koyunları, jandarma buldu

Son dakika haberine göre ELAZIĞ'ın Yurtbaşı beldesinde kaybolan koyunlar, jandarma ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla bulundu.

ELAZIĞ'ın Yurtbaşı beldesinde kaybolan koyunlar, jandarma ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla bulundu.

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde, 15 küçükbaş hayvan sahibi olan bir kişi, gece yarısı hayvanlarının ağılda olmadığını görünce, köylülerle birlikte çevrede arama yaptı. Yapılan aramadan sonuç alamayan köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine beldeye gelen jandarma yerden ve havadan dron ile arama çalışması başlattı. Kaybolan hayvanlar, 6 saatlik çalışmanın ardından, beldeye 9 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulunarak, sahibine teslim edildi.


Son dakika haberleri | Kaybolan koyunları, jandarma buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat ÖZDEMİR

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