Son dakika haberleri | Kastamonu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika haberleri | Kastamonu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

06.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:43
Son dakika haberleri | Kastamonu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberleri... Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2'si tır olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2'si tır olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kazada, 55 TK 144 plakalı tır ile aynı yönde ilerleyen 25 AAR 768 plakalı tır, 34 NV 3898 plakalı otomobil ve 18 AAK 865 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Cihan Ünlü, Cemil Filizoğlu ve Orhan Polat yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uluslararası D-100 kara yolu İstanbul Samsun istikameti ulaşıma kapandı.

Kazanın ardından trafik yan yollardan sağlandı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu temizlenen yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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