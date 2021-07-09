Son dakika haberleri! Kastamonu'da Kur'an kursuna giden çocuklar için ücretsiz "Cami Market" açıldı

Son dakika haber: Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara hayırseverlerin katkısıyla çikolata, bisküvi gibi ürünler ikram ediliyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara hayırseverlerin katkısıyla çikolata, bisküvi gibi ürünler ikram ediliyor.

Boyran Mahallesi Camisi'nde din görevlileri, çocukların yaz Kur'an kursuna katılımlarını teşvik etmek amacıyla çikolata ve bisküvi ürünlerinin bulunduğu stantlar kurdu.

Çocuklar, buradan istedikleri ürünü alabiliyor.

İnebolu Müftüsü Telat Ergin, 30 öğrencinin bulunduğu kursu ziyaret ederek, çocuklarla sohbet etti.

Ergin, AA muhabirine, 2021 yılı yaz sezonu Kur'an kurslarının 5 Temmuz Pazartesi günü başladığını söyledi.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kur'an kurslarının açılamadığını hatırlatan Ergin, "Bu sene camilerimiz çiçek açtı, çocuklarımız cıvıl cıvıl." ifadesini kullandı.

Boyran Mahallesi Camisi'nde güzel bir uygulama hayata geçirildiğini dile getiren Ergin, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın moral ve motivasyonunu artırmak, camiye bağlılıklarını güçlendirme adına hocalarımız böyle bir stant yapmış. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Maksat, çocukların camiyle güzel anıları biriktirmesi. Camide çikolata ikramını ömür boyu belki de unutmayacak. Çocuklarımız Allah'a şükür geliyorlar. Bu da bizi sevindiriyor. Hiçbir çocuğumuzun dışarıda kalmamasını istiyoruz. Ömür boyu kendine yetecek din eğitimini, yaz boyunca vermeye gayret ediyor hocalarımız. Bütün velilerimizden camilerimize çocuklarını göndermelerini bekliyoruz. Bu hizmeti yapan esnaf kardeşlerimizden da Allah razı olsun."

Cami imam hatibi Sait Efe de açtıkları stantlara "Cami Market" ismini verdiklerini, öğrencilere ücretsiz çikolata, gofret, bisküvi gibi ürünler ikram ettiklerini anlatarak, "Cemaatimizin de yaptığımız faaliyete büyük katkısı oldu. Bu alışverişi yapmamıza sebep olanlardan Allah razı olsun. Bir çocuğu sevindirmek güzel bir duygu. Rabbim bizlerden de buraya yardımcı olanlardan da çocuklardan da razı ve hoşnut olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım