Son dakika haberleri: Kastamonu'da Kovid-19 nedeniyle ölen doktor için çalıştığı hastanede tören düzenlendi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybeden genel cerrahi uzmanı Operatör Dr. Metin Baş için çalıştığı hastanede tören düzenlendi.

Tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Baş'ın cenazesi, kara yoluyla Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi'ne getirildi.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, burada düzenlenen törende yaptığı konuşmada, geçmişte Metin Baş ile birlikte mesai yaptığını belirtti.

Metin Baş'ın Kastamonu'nun sağlık alanındaki önemli kilometre taşlarından biri olduğuna işaret eden Vidinlioğlu, "Sağlık camiası çok vefakar, cefakar. Bunu pandemide yaşadık. Herkesin kaçtığı yere gözü kapalı giren sağlık ordumuz. Onun 'Sevgili Galip' diyen sesini ömrüm boyunca unutmayacağım. Anısı bizde hep yaşayacak ve hep güzel hatırlanacak." dedi.

İl Sağlık Müdürü Yüksel Kutlu ise Kovid-19 sürecinde Kastamonu'da 4 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini dile getirerek, "2020 yılının sonunda Bozkurt Devlet Hastanemizde çalışan güvenlik görevlimiz Hakan Tekingül'ü kaybettik. Ardından değerli meslektaşımız Dr. Vedat Gök beyi kaybettik. 2021 Ocak ayında da İnebolu hastanemizde çalışan Ayhan Aksakal kardeşimizi kaybettik. Bugün de maalesef yine bir uzman hekim arkadaşımız, büyüğümüz Metin ağabeyi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Metin bey kendine has o gülüşüyle hep aklımızda olacak." diye konuştu.

Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Zeki Esat Öztürk de Metin Baş ile uzun süre beraber çalıştığını, acılarının büyük olduğunu kaydetti.

Kastamonu-Çankırı Tabip Odası Başkanı Yusuf Öztürk de Metin Baş'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, yakınlarına başsağlığı diledi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından dua edildi. Helallik alınmasının ardından Baş'ın cenazesi, defnedilmek üzere İnebolu ilçesine gönderildi.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

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