Son dakika haberleri... Kaş'ta sobadan zehirlenen 4 kişi tedaviye alındı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'ndeki bir evde 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, içerideki M.S. (26), M.K. (14), M.K. (6) ile H.N.S.'ye (4) müdahale etti. Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR