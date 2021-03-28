Son dakika haberleri: Kars'ta ambulans takla attı: 3 yaralı
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Son dakika haberleri: Kars'ta ambulans takla attı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Kars'ta ambulans takla attı: 3 yaralı

Son dakika haberler... Kars'ta kar yağışı sonrası oluşan buzlanma kazaları da beraberinde getirdi.

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Kars'ta kar yağışı sonrası oluşan buzlanma kazaları da beraberinde getirdi. Hasta almaya giden bir ambulans yoldaki buzlanmadan dolayı kayarak takla attı. Şarampole düşen ambulansta 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kars'ın Arpaçay ilçesinden Koçköy'e astım hastasını almak için hareket eden ambulans, Bardaklı köyü mevkisinde yolun buzlu ve kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kayarak takla attı. Şarampole düşen ambulansta bulunan sürücü ve görevliler yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Daha sonra ambulansa taşınan yaralılar Arpaçay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, ambulansın kaza yaptığı Bardaklı köyü mevkiinde bir başka aracın da kayarak kaza yaptığı öğrenildi. - KARS

Son dakika haberleri: Kars'ta ambulans takla attı: 3 yaralı
Son dakika haberleri: Kars'ta ambulans takla attı: 3 yaralı
Son dakika haberleri: Kars'ta ambulans takla attı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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