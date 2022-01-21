Son dakika haberleri | KARS'TA 2 DİYALİZ HASTASI YOLLAR AÇILARAK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Son dakika haberler: KARS'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan iki köydeki diyaliz hastalarını il özel idaresi ile UMKE ekipleri hastaneye götürdü.

KARS (DHA) - KARS'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan iki köydeki diyaliz hastalarını il özel idaresi ile UMKE ekipleri hastaneye götürdü.

Kars ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı köylere ulaşımı sekteye uğrattı. 53 köy yolunu ulaşıma kapatan kar yağışı sonrası çalışmaya başlayan il özel idaresi ekipleri, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen ve Yağlıca köyünde yaşayan 2 diyaliz hastası için seferber oldu. Diyalize girmeleri gereken Türkemeşen köyündeki diyaliz hastası Mehmet Faruk Abravci (51) ile Yağlıca köyündeki Müheddin Taş'ın (75) hastaneye götürülmesi için UMKE ekipleri görevlendirildi. UMKE ekipleri, il özel idaresine ait iş makinelerinin rotatif ve greyderle köylerin yolunu ulaşarak diyaliz hastalarına ulaştı. Her iki köydeki hasta evlerinden alınarak Digor Devlet Hastanesi'ne sevkedildi. Hastaların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Diyaliz hastası Mehmet Faruk Abravci'nin yakını Necati Nefayaz, 'Hastamızın diyalize girmesi gerekiyordu. Yollar kapalı olunca yardım istedik. Allah devletimizden razı olsun geldi yolu açtı hastamızı aldı. Sağ olun, var olun" dedi.