Son dakika haberleri... Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Giresun'da kalp ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 23 yaşındaki bir genç gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Giresun'da kalp ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 23 yaşındaki bir genç gece saatlerinde hayatını kaybetti. Şahsın ölmeden saatler önce bir kavgaya karıştığı ortaya çıktı.

Giresun'da dün akşam saatlerinde 'kalbimde ağrı var' diyerek hastaneye giden 23 yaşındaki Zeki Can Bebek, durumunun ağırlaşması üzerine yaşam destek ünitesine bağlandı. Daha sonra bilinci kapanan 23 yaşındaki Bebek saat 23.45 sıralarında hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Zeki Can Bebek'in dün saat 13.00 sıralarında Giresun Kalesi'nde bir kavgaya karıştığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kalabalık bir grubun kavga ettiği ve çöp kovasını birbirlerine fırlattıkları görüldü. Şüpheli olarak ifadesi alınan Bebek'in kavgaya karıştığı saatlerdeki doktor raporuna göre 1,52 promil alkollü olduğu bildirildi. Giresun Kalesinde mısır satan Bebek'in ölümünde sahte içki şüphesi üzerinde de duruluyor. - GİRESUN

Son dakika haberleri... Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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