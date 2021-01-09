Son dakika haberleri | Kargoyla gönderilen ve üzerinde "potasyum nitrat" yazan paket incelemeye alındı

Son dakika haberine göre Adana'da kargoyla bir kadının evine gönderilen ve üzerinde "potasyum nitrat" yazan paketteki madde incelenmek üzere polis ekiplerince laboratuvara götürüldü.