Son dakika haberleri | Kargoyla gönderilen ve üzerinde "potasyum nitrat" yazan paket incelemeye alındı
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Son dakika haberleri | Kargoyla gönderilen ve üzerinde "potasyum nitrat" yazan paket incelemeye alındı

09.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:37

Son dakika haberine göre Adana'da kargoyla bir kadının evine gönderilen ve üzerinde "potasyum nitrat" yazan paketteki madde incelenmek üzere polis ekiplerince laboratuvara götürüldü.

Adana'da kargoyla bir kadının evine gönderilen ve üzerinde "potasyum nitrat" yazan paketteki madde incelenmek üzere polis ekiplerince laboratuvara götürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Bulvarı'nda yaşayan Ruken Y'ye, sabah saatlerinde tanımadığı kişiden kargo geldi.

Ruken Y, açtığı kargo paketinin üzerinde, tarım ve sanayinin dışında el yapımı patlayıcı üretiminde de kullanılan "potasyum nitrat" ibaresini görünce durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis, yaptığı incelemede, maddenin potasyum nitrat olmadığını belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından paketteki madde, incelenmek üzere Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika haberleri | Kargoyla gönderilen ve üzerinde 'potasyum nitrat' yazan paket incelemeye alındı
Son dakika haberleri | Kargoyla gönderilen ve üzerinde 'potasyum nitrat' yazan paket incelemeye alındı
Son dakika haberleri | Kargoyla gönderilen ve üzerinde 'potasyum nitrat' yazan paket incelemeye alındı
Son dakika haberleri | Kargoyla gönderilen ve üzerinde 'potasyum nitrat' yazan paket incelemeye alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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