Kardeşini öldüren ağabey kendini savundu: Cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü
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Kardeşini öldüren ağabey kendini savundu: Cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü

Bursa'da kardeşini av tüfeğiyle öldüren şahsın yargılanmasına başlandı. Şahıs kendisini, "Kardeşim beni sürekli dövüyordu. Bana cinsel organını gösterip 2 bıçakla üzerime yürüdü" diyerek savundu.

Kardeşini öldüren ağabey kendini savundu: Cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü
17.08.2020 10:12 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:32

Bursa'da kardeşi Hasan Hüseyin Ulutaş'ı (51) av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Tahir Ulutaş (60) kendisini, "Kardeşim beni sürekli dövüyordu. Olay günü cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü. Korkutmak için ateş ettim, öldürme kastım yoktu" diye savundu.

POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Olay, 24 Ekim 2019'da Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Hasan Hüseyin Ulutaş, birlikte yaşadığı ağabeyi Tahir Ulutaş'ın evden taşınmasını istedi. Taşınmayı kabul etmeyen Tahir Ulutaş ile kardeşi arasında tartışma çıktı. Tartışmada Tahir Ulutaş, Hasan Hüseyin Ulutaş'ı pompalı tüfekle ateş ederek, öldürdü. Jandarma tarafından gözaltına alınan Tahir Ulutaş, sevk edildiği adliyede tutuklanarak Bursa E Tipi Cezaevi'ne koyuldu.

YARGILAMA BAŞLADI

Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'altsoydan akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Tahir Ulutaş'ın yargılanmasına başlandı.Tutuklu sanık Tahir Ulutaş, duruşmaya, cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

"CİNSEL ORGANINI GÖSTERİP, 2 BIÇAKLA ÜZERİME YÜRÜDÜ"

Savunması alınan Tahir Ulutaş, "Hasan kardeşim olur. Sürekli beni dövüyordı. Astım hastasıyım. İlaçlarımı saklıyordu. Olay günü cinsel organını çıkarıp, 2 bıçakla üzerime yürüyünce, beni öldürecek diye korktum. Rastgele ateş ettim. Öldürmek kastıyla hareket etmedim. Kasten öldürme suçlamasını kabul etmiyorum. Pişmanım, tahliyemi istiyorum. Kardeşimin beni döverken gören tanıklar var. Onların ifadesine başvurulmasını istiyorum" dedi.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Tahir Ulutaş'ın avukatı Abdulkadir Garaçoğlu da müvekkilinin meşru müdafaa kapsamında eylemde bulunduğunu savunarak, beraat ya da tahliye kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, talepleri reddederek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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