Son dakika haberleri | Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaleti orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Son dakika haberleri... Kanada'nın batısındaki Britanya Kolumbiyası eyaleti, artan sıcaklıkların sebep olduğu orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Kanada'nın batısındaki Britanya Kolumbiyası eyaleti, artan sıcaklıkların sebep olduğu orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Eyalet yönetiminin yayımladığı yangın haritasına göre, eyalet genelinde 269 aktif yangın devam ediyor.

Yangınların 61'i tamamen kontrol altına alınırken, 38'inin yayılması çevrelenmiş durumda. 12'si son 2 günde çıkan 170 yangın devam ederken, bunlardan 30'u kamu güvenliğine tehdit oluşturuyor.

Yerel medyadaki haberlere göre, yangınlarda en az 3 bin 100 itfaiye personeli mücadele ederken, erişime uzak bölgelere yangın söndürme uçakları ve helikopterlerle müdahale edilmeye çalışılıyor.

Orman yangınlarının eyaletin okyanusa uzak orta ve güney kesimlerinde, özellikle Alberta eyaleti sınırında yoğunlaştığı görülüyor.

2021'de orman yangını sayısı şimdiden 2018'i aştı

British Kolumbiya eyaleti, bu yıl yangınlar konusunda zorlu bir sınav veriyor.

Eyalette bu yılın başından itibaren 1488 orman yangını meydana gelirken, yangın sayısı şimdiden 2018'deki rakamı aşmış durumda.

Nisan'dan bu yana meydana gelen yangınlarda 6,4 milyon dönüm arazi kül oldu. Bu, eyalette geçmiş 10 yıllık ortalamanın yüzde 80'inden fazla alanın yangınlarda tahrip olduğu anlamına geliyor.

Haziranda sıcaklık değerlerinin üst üste rekorlar kırarak 49 santigrat dereceye kadar çıktığı günlerde çıkan bir orman yangında, Vancouver'ın kuzeydoğusundaki Lytton adlı küçük bir kasaba tamamen yok olmuştu.

Yangınların yüzde 55,6'sının ormanlık alana yıldırım düşmesiyle, yüzde 32'si insan müdahalesiyle çıkarken, yüzde 12,4'ünün sebebi bilinmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin