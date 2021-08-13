Son dakika haberleri | Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaleti orman yangınlarıyla mücadele ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaleti orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Son dakika haberleri | Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaleti orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kanada'nın batısındaki Britanya Kolumbiyası eyaleti, artan sıcaklıkların sebep olduğu orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Kanada'nın batısındaki Britanya Kolumbiyası eyaleti, artan sıcaklıkların sebep olduğu orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Eyalet yönetiminin yayımladığı yangın haritasına göre, eyalet genelinde 269 aktif yangın devam ediyor.

Yangınların 61'i tamamen kontrol altına alınırken, 38'inin yayılması çevrelenmiş durumda. 12'si son 2 günde çıkan 170 yangın devam ederken, bunlardan 30'u kamu güvenliğine tehdit oluşturuyor.

Yerel medyadaki haberlere göre, yangınlarda en az 3 bin 100 itfaiye personeli mücadele ederken, erişime uzak bölgelere yangın söndürme uçakları ve helikopterlerle müdahale edilmeye çalışılıyor.

Orman yangınlarının eyaletin okyanusa uzak orta ve güney kesimlerinde, özellikle Alberta eyaleti sınırında yoğunlaştığı görülüyor.

2021'de orman yangını sayısı şimdiden 2018'i aştı

British Kolumbiya eyaleti, bu yıl yangınlar konusunda zorlu bir sınav veriyor.

Eyalette bu yılın başından itibaren 1488 orman yangını meydana gelirken, yangın sayısı şimdiden 2018'deki rakamı aşmış durumda.

Nisan'dan bu yana meydana gelen yangınlarda 6,4 milyon dönüm arazi kül oldu. Bu, eyalette geçmiş 10 yıllık ortalamanın yüzde 80'inden fazla alanın yangınlarda tahrip olduğu anlamına geliyor.

Haziranda sıcaklık değerlerinin üst üste rekorlar kırarak 49 santigrat dereceye kadar çıktığı günlerde çıkan bir orman yangında, Vancouver'ın kuzeydoğusundaki Lytton adlı küçük bir kasaba tamamen yok olmuştu.

Yangınların yüzde 55,6'sının ormanlık alana yıldırım düşmesiyle, yüzde 32'si insan müdahalesiyle çıkarken, yüzde 12,4'ünün sebebi bilinmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Yangın ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı
Yangın ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı
BUCAK YANGINI 21 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI; 300 HEKTAR ALAN YANDI
BUCAK YANGINI 21 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI; 300 HEKTAR ALAN YANDI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Murat Dalkılıç Mustafa Sandal
Spor Merve Çoban Hakan Reçber Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaleti orman yangınlarıyla mücadele ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 12:23:44. #1.14#

title