Son dakika haberleri... Kahvehanede başlayan silahlı çatışma hastane bahçesine kadar devam etti: 1 ölü, 6 yaralı
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Son dakika haberleri... Kahvehanede başlayan silahlı çatışma hastane bahçesine kadar devam etti: 1 ölü, 6 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Kahvehanede başlayan silahlı çatışma hastane bahçesine kadar devam etti: 1 ölü, 6 yaralı Erzurum'da iki husumetli aile arasında kahvehanede başlayan kavga hastane önünde silahlı çatışmaya dönüştü.

21.06.2020 23:41 | Son Güncelleme: 22.06.2020 00:12

Kahvehanede başlayan silahlı çatışma hastane bahçesine kadar devam etti: 1 ölü, 6 yaralı

ERZURUM - Erzurum'da iki husumetli aile arasında kahvehanede başlayan kavga hastane önünde silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Yakutiye İlçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde ki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre kahvehanede karşılaşan Kaya ailesi ile Gençoğlu ailesi tartışmaya başladı. Tartışmasının büyümesinin ardından silahlar çekildi. Kaya ailesinden Hakan Kaya, Gazi Kaya, Yalçın Kaya ve yanlarında ki arkadaşları Ağa Oynak husumetlileri Selami Gençoğlu, Tevfik Gençoğlu, Bişar Gençoğlu, Muhammed Gençoğlu, Metin Gençoğlu, Mehmet Nuri Gençoğlu ve İlhami Akdemir'e ateş açtılar.

" Kahvehaneden sonra hastanede çatıştılar"

Çatışmanın ardından ağır yaralılar Palandöken Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hastaneye kaldırılmasından sonra ise çatışma hastanede de devam etti. Husumetli aileler hastane bahçesinde de bir birlerine silahla ateş açtı. Çatışmanın ardından Kaya ailesinin yanında bulunan Ağa Oynak olay yerinde hayatını kaybederken Selami Gençoğlu, Tevfik Gençoğlu, Bişar Gençoğlu, Muhammed Gençoğlu, Metin Gençoğlu ve Yalçın Kaya yaralandı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri... Kahvehanede başlayan silahlı çatışma hastane bahçesine kadar devam etti: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İHA

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