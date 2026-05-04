Haberler

Sahaya girip orta hakeme yumruk atan futbolcu serbest kaldı, kulübüyle ilişiği kesildi

Sahaya girip orta hakeme yumruk atan futbolcu serbest kaldı, kulübüyle ilişiği kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EDİRNE 2'nci Amatör Lig B Grubu'nda Yenimuhacirspor ile Beğendikspor arasında oynanan karşılaşma sırasında yedek kulübesinden sahaya girerek maçın orta hakemi Mert Kunt'un yüzüne yumruk atan futbolcu B.Y. (22), emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

EDİRNE 2'nci Amatör Lig B Grubu'nda Yenimuhacirspor ile Beğendikspor arasında oynanan karşılaşma sırasında yedek kulübesinden sahaya girerek maçın orta hakemi Mert Kunt'un yüzüne yumruk atan futbolcu B.Y. (22), emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. B.Y.'nin kulübü Beğendikspor ile ilişiği de kesildi.

Edirne 2'nci Amatör Lig B Grubu'nda yer alan Yenimuhacirspor ile Beğendikspor, dün Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın golsüz devam ettiği maçın 43'üncü dakikasında yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y., sahaya girerek orta hakem Mert Kunt'un yüzüne yumruk attı. B.Y., futbolcular ve polis tarafından sahadan çıkartıldı. Hakem Kunt, maçı tatil ederken, şikayeti üzerine B.Y. gözaltına alındı. Maçın ardından Kunt, Keşan Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Maçla ilgili kararın Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından verileceği bildirildi. B.Y. ise emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

KULÜPLE İLİŞİĞİ KESİLDİ

Öte yandan Beğendikspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, B.Y.'nin sözleşmesinin feshedildiği ve kulüple ilişiğinin kesildiği belirtilerek, "Bu saldırıdan dolayı başta hakem Mert Kunt'tan ve tüm hakem camiasından özür diliyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Bugüne kadar bu tür olaylar yaşanmasın diye mücadele ettik bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. Yaşanan bu olayın sebebi olan şahsın kulübümüz ile hiçbir ilişiği kalmamıştır. Beğendikspor olarak bu olaydan büyük üzüntü duyduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macron: ABD'nin Hürmüz'e yönelik askeri müdahalesine destek vermeyeceğiz

Fransa, ABD'ye destek verecek mi? Macron'un yanıtı hayli net
Gece yarısı kapıları çalındı, kameraya bakınca dehşete düştüler

Gece yarısı kapıları çalındı, kameraya bakınca dehşete düştüler
Rusya'da yaşlı bir kadın tanksavar roketatarıyla dolaşırken görüntülendi

Sokakta gören dönüp bir daha baktı
Kruvaziyerde hantavirüs paniği! 3 yolcu hayatını kaybetti, DSÖ alarma geçti

Virüs lüks gemiyi esir aldı, ölüm haberleri art arda geldi
Macron: ABD'nin Hürmüz'e yönelik askeri müdahalesine destek vermeyeceğiz

Fransa, ABD'ye destek verecek mi? Macron'un yanıtı hayli net
Şampiyonluk kutlamaları kursaklarında kaldı, havai fişeklerden böyle kaçtılar

Şampiyonluk kutlamaları kursaklarında kaldı

Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

Ve Aziz Yıldırım beklenen adımı atıyor