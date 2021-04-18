Kahvehane baskınında çarşafın altına gizlenen adam polisleri de güldürdü
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Kahvehane baskınında çarşafın altına gizlenen adam polisleri de güldürdü

Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki kahvehaneye baskın düzenleyen polis, 18 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için ceza kesti. Yere oturup, üzerine çarşaf örterek saklanmaya çalışan kişi ise polisleri bile güldürdü.

Kartepe ilçesindeki kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynandığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, harekete geçti. Kahvehaneye baskın yapan polis, arama yaptı.

ÇARŞAFLA GİZLENMEYE ÇALIŞTI

Kahvehanenin çatı katına çıkan polisler, yere oturan ve önüne sandalyeyi koyup üzerine çarşaf çekerek kendini gizlemeye çalışan kişinin bacaklarını gördü. Polis çarşafı kaldırırken, "Gel Allah'ın seviyorsan, gel hadi gel" diyerek kişinin bulunduğu yerden kalkmasını istedi. Bu sırada hem saklanan kişi hem de polisler güldü. Polis kahvehanede bulunan 18 kişiye koronavirüs kurallarına uymadıkları için ceza kesti.

Kahvehane baskınında çarşafın altına gizlenen adam polisleri de güldürdü

Kahvehane baskınında çarşafın altına gizlenen adam polisleri de güldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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