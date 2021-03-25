Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı vatandaş dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu
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Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı vatandaş dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kuyumcu detay Yaşlı adam polisle konuşması Altınların teslim edilmesi CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'IN GELİŞİ İHSAN GÜRSEL VE MAYDA GÜRSELİ KABULÜ AYKUT ÖZDARENDELİ'Yİ KABULÜ ENDER KOÇAK, HAKAN KOÇAK VE CEM KOÇAK'I KABULÜ OSMAN ERGANİŞ'İ KABULÜ ERCÜMENT OVALI'YI KABULÜ.

Kuyumcu detay

Yaşlı adam polisle konuşması

Altınların teslim edilmesi CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'IN GELİŞİ

İHSAN GÜRSEL VE MAYDA GÜRSELİ KABULÜ

AYKUT ÖZDARENDELİ'Yİ KABULÜ

ENDER KOÇAK, HAKAN KOÇAK VE CEM KOÇAK'I KABULÜ

OSMAN ERGANİŞ'İ KABULÜ

ERCÜMENT OVALI'YI KABULÜ

Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı vatandaş dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu
Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı vatandaş dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu
Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı vatandaş dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu
Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı vatandaş dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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