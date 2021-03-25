Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı vatandaş dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Kuyumcu detay Yaşlı adam polisle konuşması Altınların teslim edilmesi CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'IN GELİŞİ İHSAN GÜRSEL VE MAYDA GÜRSELİ KABULÜ AYKUT ÖZDARENDELİ'Yİ KABULÜ ENDER KOÇAK, HAKAN KOÇAK VE CEM KOÇAK'I KABULÜ OSMAN ERGANİŞ'İ KABULÜ ERCÜMENT OVALI'YI KABULÜ.
Kuyumcu detay
Yaşlı adam polisle konuşması
Altınların teslim edilmesi CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'IN GELİŞİ
İHSAN GÜRSEL VE MAYDA GÜRSELİ KABULÜ
AYKUT ÖZDARENDELİ'Yİ KABULÜ
ENDER KOÇAK, HAKAN KOÇAK VE CEM KOÇAK'I KABULÜ
OSMAN ERGANİŞ'İ KABULÜ
ERCÜMENT OVALI'YI KABULÜ
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman