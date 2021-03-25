Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı vatandaş dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu

Son dakika haberler: Kuyumcu detay Yaşlı adam polisle konuşması Altınların teslim edilmesi CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'IN GELİŞİ İHSAN GÜRSEL VE MAYDA GÜRSELİ KABULÜ AYKUT ÖZDARENDELİ'Yİ KABULÜ ENDER KOÇAK, HAKAN KOÇAK VE CEM KOÇAK'I KABULÜ OSMAN ERGANİŞ'İ KABULÜ ERCÜMENT OVALI'YI KABULÜ.