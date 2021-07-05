Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı
Bir son dakika haberine göre Pazarcık ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki sürücü yaralandı.
Pazarcık ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki sürücü yaralandı.
Emrah Akbaş yönetimindeki 44 PL 304 plakalı tır, Kahramanmaraş-Adıyaman karayolu Kartalkaya Bulvarında kırmızı ışıkta duran Hasan Erikli idaresindeki 46 P 2844 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Erikli, ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt