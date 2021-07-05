Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı

HABER

SON DAKİKA

MAGAZİN

SPOR

EKONOMİ

İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Pazarcık ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki sürücü yaralandı.

Pazarcık ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki sürücü yaralandı.

Emrah Akbaş yönetimindeki 44 PL 304 plakalı tır, Kahramanmaraş-Adıyaman karayolu Kartalkaya Bulvarında kırmızı ışıkta duran Hasan Erikli idaresindeki 46 P 2844 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Erikli, ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt

Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu devam ediyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz
Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu devam ediyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Vladimir Putin Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Kemal Sunal Kartal Tibet Ayşegül Çınar
Spor Diego Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 14:54:15. #1.15#

title