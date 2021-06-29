Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta koruma ve bakım altındaki çocukların sağlıklı gelişimi için protokol imzalandı

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta koruma ve bakım altındaki çocukların sağlıklı gelişim sağlamaları için protokol imzalandı.

Kahramanmaraş'ta koruma ve bakım altındaki çocukların sağlıklı gelişim sağlamaları için protokol imzalandı.

Valilik koordinesinde Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) işbirliğiyle hazırlanan "Koruyucu aile teşvik projesi" ile koruma ve bakım altındaki veya çocuk haklarına üye 223 çocuğun sağlıklı gelişimleri sağlanacak.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Valilik Toplantı Salonu'ndaki imza töreninde yaptığı konuşmada, toplumda ailenin önemine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 30 Haziran günü "Koruyucu Aile Günü" olarak ilan edildiğini hatırlatan Vali Coşkun, projeyle koruyucu aile hizmetinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için önemli bir adım atıldığını söyledi.

Kahramanmaraş'ın Türkiye genelinde il dışından alınan çocuk sayısı bakımından ilk sırada yer aldığını ifade eden Vali Coşkun, şunları kaydetti:

"147 koruyucu ailenin yanındaki 223 çocuğumuzun sağlıklı gelişim sağlamalarına yardımcı olmak adına hazırlanan protokolde, Çocuk Üniversitesinde eğitim alacak çocukların yüzde 20 kontenjanının koruma ve bakım altındaki veya çocuk haklarına üye çocuklardan oluşması, koruyucu ailelere ve yanlarında bulunan korunma ihtiyacı içerisindeki çocuklara Tıp Fakültesi Hastanesinde verilen hizmetlerde öncelik sağlanması, koruyucu aile olmak için başvuran koruyucu aile adaylarının Tıp Fakültesi Hastanesinden alacakları heyet raporlarının ücretsiz olarak verilmesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan personellere ihtiyaç duyulan eğitim desteğinin sağlanması, koruyucu ailelerimize üniversite tarafından belirli aralıklarla aile eğitimleri verilmesi, Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından korunma ihtiyacı olan çocuklarımıza, eğitici ve öğretici faaliyetler ile ilgili eğitimler planlanmaktadır."

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler" kapsamında koruyucu aile hizmetlerinden kentte 223 çocuğun faydalandığını hatırlattı.

Kahramanmaraş'ın Türkiye'de başlayacak olan rehber koruyucu aile uygulamasında öncü olacağını anlatan Kaya, "Sayın Bakanımız Derya Yanık'ın ifade ettiği gibi 'Çocuklarımızın gözlerindeki o ışıltının adı, koruyucu ailelerimizdir.' Koruyucu ailelerimiz artsın ki çocuklarımızın gözleri gülsün. Gönlü geniş tüm koruyucu ailelerimizin koruyucu aile gününü kutluyorum." diye konuştu.

KSÜ Rektörü Niyazi Can da hazırlanan protokolün gelecek nesiller için faydalı olduğuna inandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı