Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta kafası tabelaya sıkışan kediyi jandarma kurtardı
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Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta kafası tabelaya sıkışan kediyi jandarma kurtardı

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta kafası tabelaya sıkışan kediyi jandarma kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta kafası tabelaya sıkışan kedi, jandarma ekipleri müdahalesi ile kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta kafası tabelaya sıkışan kedi, jandarma ekipleri müdahalesi ile kurtarıldı.

Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mahallesi'nde jandarma, sabit trafik kontrolü esnasında Kavlaklı Mahallesi tabelasına sıkıştığını gördü. Kedi sıkıştığı yerden jandarma trafik ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Su verilen kedi doğal yaşamına kavuşturuldu. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta kafası tabelaya sıkışan kediyi jandarma kurtardı
Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta kafası tabelaya sıkışan kediyi jandarma kurtardı
Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta kafası tabelaya sıkışan kediyi jandarma kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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