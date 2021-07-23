Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta kafası tabelaya sıkışan kediyi jandarma kurtardı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta kafası tabelaya sıkışan kedi, jandarma ekipleri müdahalesi ile kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ta kafası tabelaya sıkışan kedi, jandarma ekipleri müdahalesi ile kurtarıldı.
Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mahallesi'nde jandarma, sabit trafik kontrolü esnasında Kavlaklı Mahallesi tabelasına sıkıştığını gördü. Kedi sıkıştığı yerden jandarma trafik ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Su verilen kedi doğal yaşamına kavuşturuldu. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı