Son dakika haberleri! Kahramankazan Belediyesinin 2019 Yılı Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi Son dakika haberlerine göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde belediyenin 2019 yılı hizmet, yatırım ve çalışmalarını kapsayan faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde belediyenin 2019 yılı hizmet, yatırım ve çalışmalarını kapsayan faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Belediye Meclisi toplantısı, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un çağrısıyla olağanüstü olarak gerçekleştirildi.

Oğuz başkanlığındaki toplantı, Belediye Çok Amaçlı Salon'da sosyal mesafe kurallarına uyularak yapıldı.

Toplantıda gündem maddeleri görüşüldükten sonra belediyenin 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Bu sırada Oğuz, yönetmelik gereği Meclis Başkanlığı görevini, Başkanvekili Altuğ Yücelen Özcü'ye bıraktı. Meclis'te grubu bulunan AK Parti, MHP ve İYİ Parti gruplarının faaliyet raporu üzerine görüşlerini bildirmesinin ardından raporun oylanmasına geçildi. Rapor, 3 partinin tüm Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Oğuz, daha sonra tüm üyelere teşekkür etti.

Başkanlığa seçilmesinin ardından geride kalan yaklaşık 15 aylık süreçte gece gündüz demeden Kahramankazan için çalıştıklarını belirten Oğuz, gerçekleştirilen çalışmalar ile yapım aşamasında olan projeler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA