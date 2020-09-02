Son dakika haberleri! Kağızman'da çıkan yangında 70 ton ot kül oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Kağızman'da çıkan yangında 70 ton ot kül oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan yangında, besicilikle geçimini sağlayan ailenin kış aylarında hayvanlarına yedirmek amacıyla hazırladığı 70 ton ot kül oldu.

02.09.2020 21:57 | Son Güncelleme: 02.09.2020 22:02

Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan yangında, besicilikle geçimini sağlayan ailenin kış aylarında hayvanlarına yedirmek amacıyla hazırladığı 70 ton ot kül oldu.

İlçeye bağlı Akyayla köyünde ikamet eden Ahmet Zeki Kalkan'a ait ot balyalarının olduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Digor, Kağızman ilçeleriyle Dağpınar beldesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanlarına yedireceği ve kış için stokladığı otun tamamının yandığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri! Kağızman'da çıkan yangında 70 ton ot kül oldu

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Didem Soydan Pınar Tartan Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Eddie Newton Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mauricio Lemos
Daha Fazla Kız Bakan Eylül İtalya
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kağızman'da çıkan yangında 70 ton ot kül oldu - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 22:02:44. #1.14#
title