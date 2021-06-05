Son dakika haberleri... Kağıthane'de 2'si kız 4 motosiklet hırsızı kamerada
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Son dakika haberleri... Kağıthane'de 2'si kız 4 motosiklet hırsızı kamerada

Son dakika haberleri... Kağıthane'de 2'si kız 4 motosiklet hırsızı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Kağıthane'de bir otoparktan 2 motosikleti aynı anda çalan 2'si kız 4 hırsız, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kağıthane'de bir otoparktan 2 motosikleti aynı anda çalan 2'si kız 4 hırsız, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri 2 hırsızı yakaladı.

Kağıthane'de Ferit Çağlar Gündüz'e ait 34 BNL 220 plakalı motosiklet ile Berk Erdem'e ait 34 UU 7217 plakalı motosikletin saat 00.19 sıralarında kapalı otoparktan aynı anda çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. 2'si kız 4 kişinin 2 motosikleti çalma anlarıyla, öncesinde taksiyle geldikleri bir siteye giriş ve çıkışlarının yer aldığı görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelileri tespit etti. Sitedeki bir daireye de girdikleri belirlenen şüphelilerden Vedat Ş. (20), U. Ç. (17) Sultangazi'de Zübeyde Hanım Parkı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Suç dosyaları da kabarık olan şüphelilerden Vedat Ş. Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, U.Ç ise Çocuk Büro Amirliğine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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