Kadıköy'de değnekçi polise böyle yakalandı
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Kadıköy'de değnekçi polise böyle yakalandı

Kadıköy'de değnekçi polise böyle yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'de müşteri kılığına giren polis, değnekçilik yapan Mesut B.'yi yakaladı.

KADIKÖY'de müşteri kılığına giren polis, değnekçilik yapan  Mesut B.'yi yakaladı.  O anlar kameraya yansırken, Mesut B.  hakkında adli işlem yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, değnekçilere operasyon düzenledi.  Fener Kalamış Caddesi, Fenerbahçe Yelken Kulübü yanında bulunan boş arsaya park eden araçlardan ücret talep ettiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, müşteri kılığına girdi. Sivil polislerden para talep eden  Mesut B. suç üstü yakalandı. Mesut B. hakkında, "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"  suçundan adli işlem yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

(Fotoğraf)


Kadıköy'de değnekçi polise böyle yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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