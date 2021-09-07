KABLO HIRSIZLIĞI KAMERADA

ADIYAMAN'da, bir kişinin, elektrik kablolarını çalma anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

ADIYAMAN'da, bir kişinin, elektrik kablolarını çalma anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. İnşaatı devam eden Erdal Coşkun'a ait 4 katlı binanın içerisindeki elektrik kabloları kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Sabah saatlerinde inşaata gelen çalışanlar kabloları görmeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, çalışmasının ardından inşaat alanındaki kamera kayıtlarını inceledi. Güvenlik kamerasında, şüphelinin kabloları çalma anı saniye saniye görüntülendi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı