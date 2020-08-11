Son dakika haberleri! Jandarma Komutanı Aslan'a hayırlı olsun ziyareti
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Son dakika haberleri! Jandarma Komutanı Aslan'a hayırlı olsun ziyareti

Son dakika haberleri... AK Parti Kilis İl Teşkilatı, İl Jandarma Komutanlığına atanan Ersin Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Son dakika haberleri! Jandarma Komutanı Aslan'a hayırlı olsun ziyareti
11.08.2020 10:42 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:29

AK Parti Kilis İl Teşkilatı, İl Jandarma Komutanlığına atanan Ersin Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Gençlik Kolları Başkanı Haluk Korkmaz ve teşkilat mensuplarıyla beraber, İl Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Albay Ersin Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Jandarma Albay Ersin Aslan, 2 yıldır Kilis'te İl Jandarma Komutan Yardımcısı olarak görev yaparken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan jandarma atama ve terfilerinin resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte İl Jandarma Komutanı olarak atanmıştı. - KİLİS

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Kaynak: İHA

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