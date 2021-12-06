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Son Dakika | Jandarma KOM'dan tarihi eser operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... - Jandarma KOM'dan tarihi eser operasyonu Malatya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bin 907 adet gümüş sikke, 12 adet obje ele geçirildi.

MALATYA (İHA) - - Jandarma KOM'dan tarihi eser operasyonu

MALATYA - Malatya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bin 907 adet gümüş sikke, 12 adet obje ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Darende ilçesinde 2 şüphelinin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda, bin 907 adet gümüş sikke, 12 adet tarihi niteliği bulunduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına altına alınan 2 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Son Dakika | Jandarma KOM'dan tarihi eser operasyonu

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İhlas Haber Ajansı / Hatice Yetmen - Son Dakika Haberleri

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