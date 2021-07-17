Son dakika haberleri | Jandarma ekipleri boğuma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
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Son dakika haberleri | Jandarma ekipleri boğuma olaylarına karşı vatandaşları uyardı

Son dakika haberleri | Jandarma ekipleri boğuma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de jandarma ekipleri, yazla birlikte artış gösteren boğuma olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri, yazla birlikte artış gösteren boğuma olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ülke genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla göl, gölet ve akarsularda serinlemek ve yüzmek amacıyla bilinçsizce suya giren vatandaşların sayısının artmasıyla ilgili çalışma başlattı. Boğularak yaşamlarını yitirenlerin artması sebebiyle, benzer olayların Eskişehir'de de yaşanmaması için jandarma ekipleri sorumluluk bölgesinde mevcut tüm akarsu, göl ve göletlerde denetim ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Motosikletli Asayiş Timleri ve çok sayıda asayiş ekibinin katılımı ile gerçekleştirilen faaliyetlerde, amatör olta balıkçıları, su kenarında piknik yapan vatandaşlar anonslar ile uyarıldı. Yapılan kontrollerde özellikle önemli afet risk profilleri arasında bulunan ve çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşen boğulma olaylarına karşı bilgilendirme yapıldı. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri | Jandarma ekipleri boğuma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
Son dakika haberleri | Jandarma ekipleri boğuma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
Son dakika haberleri | Jandarma ekipleri boğuma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
Son dakika haberleri | Jandarma ekipleri boğuma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
Son dakika haberleri | Jandarma ekipleri boğuma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
Son dakika haberleri | Jandarma ekipleri boğuma olaylarına karşı vatandaşları uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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