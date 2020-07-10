Son dakika haberleri! Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz için cenaze töreni
Son dakika güncel haberi... Cenaze namazı kılınması TEKİRDAĞ - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz için Tekirdağ'ın Süleymaniye ilçesindeki Rüstem Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı.
10.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:25
Cenaze namazı kılınması
TEKİRDAĞ - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz için Tekirdağ'ın Süleymaniye ilçesindeki Rüstem Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı.
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Kaynak: AA