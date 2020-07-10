Son dakika haberleri! Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz için cenaze töreni Son dakika güncel haberi... Cenaze namazı kılınması TEKİRDAĞ - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz için Tekirdağ'ın Süleymaniye ilçesindeki Rüstem Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazı kılınması TEKİRDAĞ - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz için Tekirdağ'ın Süleymaniye ilçesindeki Rüstem Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kaynak: AA