Son dakika haberleri... İzmir'de torununu öldürmekle suçlanan zanlıya ev hapsi cezası - Haberler
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Son dakika haberleri... İzmir'de torununu öldürmekle suçlanan zanlıya ev hapsi cezası

Son dakika haberleri... İzmir'de torununu öldürmekle suçlanan zanlıya ev hapsi cezası
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İzmir'in Bayındır ilçesinde torununu pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen 94 yaşındaki kişiye ev hapsi cezası verildi.

BAYINDIR, İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde torununu pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen 94 yaşındaki kişiye ev hapsi cezası verildi.

Hasköy Mahallesi'nde tartıştığı torunu Halit N'yi pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 94 yaşındaki H.N'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliye çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.

-Torununu kazara vurduğunu söyledi

Zanlının ifadesinde, torununun sık sık kendilerini tehdit ettiğini, olay günüde tartışma sorasında torununu korkutmak için havaya ateş etmek istediğini, yaşanan arbede sırasında kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

Hasköy Mahallesi'nde 4 Aralık'ta H.N, İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak evinde tartıştığı torunu Halit N'yi (40) pompalı tüfekle ateş ederek vurduğu ihbarında bulunmuş, eve gelen sağlık ekiplerince Halit N'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, H.N. gözaltına alınmıştı.

Öte yandan öldürülen kişi hakkında anne ve babasının kendilerini darp ettiği suçlamasıyla savcılığa şikayette bulundukları öğrenilmişti.

Son dakika haberleri... İzmir'de torununu öldürmekle suçlanan zanlıya ev hapsi cezası

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AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

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