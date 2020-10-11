Son dakika haberleri! İzmir'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi
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Son dakika haberleri! İzmir'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

11.10.2020 15:27 | Son Güncelleme: 11.10.2020 16:03
Son dakika haberleri! İzmir'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

İzmir'de, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 kişinin daha vefat etmesiyle 10'a çıktı.

İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde sahte içki içtikleri iddia edilen bazı kişiler mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR

Tedaviye alınanlardan Hasan Çetin Esen (59), Mustafa Maya (71), Aydın Göksoy (58), Adem Güneş (64), Nejdet Kanatlıer (67), Nihat Karaoğlan (68) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün itibarıyla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinde tedavi gören İlhami Kalfa ve 9 Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Hüseyin Yılmaz'ın da hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Hüseyin Yılmaz ve İlhami Kalfa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili soruşturmasını titizlikle devam ettiriyor.


Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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