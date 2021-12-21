Son dakika haberleri... İzmir'de polisten kaçan minibüste 36 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri... İzmir'de polisten kaçan minibüste 36 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberleri... İzmir'de polisten kaçan minibüste 36 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İzmir'de, polis kontrol noktasından kaçmaya çalışan ve kovalamaca sonucu durdurulan minibüste 36 düzensiz göçmen yakalandı.

İZMİR (AA) - İzmir'de, polis kontrol noktasından kaçmaya çalışan ve kovalamaca sonucu durdurulan minibüste 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Kemalpaşa ilçesi Akalan Gişeleri'nde uygulama yapan polis ekipleri, 34 DJK 468 plakalı minibüsü kontrol etmek istedi. "Dur" ikazına aldırmayan minibüs sürücüsü, Bornova yönüne kaçtı.

Bunun üzerine Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minibüsün geçebileceği güzergahlarda önlem aldı. Kovalamaca sonucu Karacaoğlan Mahallesi'nde durdurulan minibüsün sürücüsü aracı terk edip kaçtı.

Aracı kontrol eden ekipler, minibüste biri kadın 36 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

Çoğunluğu Afgan uyruklu düzensiz göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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