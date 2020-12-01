Son dakika haberleri | İZMİR'DE PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN(1)

Son dakika haberi: İZMİR'DE PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN(1) İzmir'in Çiğli ilçesinde faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.