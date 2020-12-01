Son dakika haberleri | İZMİR'DE PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN(1)
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Son dakika haberleri | İZMİR'DE PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN(1)

01.12.2020 01:42 | Son Güncelleme: 01.12.2020 01:46
Son dakika haberleri | İZMİR'DE PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN(1)

Son dakika haberi: İZMİR'DE PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN(1) İzmir'in Çiğli ilçesinde faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İZMİR'DE PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN(1)
İzmir'in Çiğli ilçesinde faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar metrelerce yükseğe çıkarken itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 01:46:34. #1.14#
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