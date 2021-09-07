Son dakika haberleri... İzmir'de çöp toplama traktöründen düşen belediye işçisi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... İzmir'de çöp toplama traktöründen düşen belediye işçisi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... İzmir'de çöp toplama traktöründen düşen belediye işçisi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Gökay Özalp - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Menemen ilçesinde çöp toplayan traktörün römorkundan düşen işçi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Menemen ilçesinde çöp toplayan traktörün römorkundan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Ahıhıdır Mahallesi Seyreköy Caddesi'nde traktörle çöp toplayan işçilerden Yusuf Tümenci, römorkun üzerinden düştü. Sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan Tümenci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından hastaneye giden ve acı haberi alan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, yayınladığı taziye mesajında görevi başındayken geçirdiği kaza sonucu yaralanan Tümenci'nin vefatının kendilerini derinden yaraladığını ifade etti.

Pehlivan, "Ailesinin, Menemen Belediyesi ailemizin ve tüm hemşehrilerimizin başı sağ olsun. Acımızın tarifi yok, 99. kurtuluş etkinliklerimizi ileri bir tarihe ertelediğimizi de buradan duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tümenci'nin 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp

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