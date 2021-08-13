Son dakika haberleri: İzmir'de çamlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri: İzmir'de çamlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: İzmir'de çamlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İzmir'in Tire ilçesinde çıkan yangında 4 dekar çamlık alan zarar gördü.

İzmir'in Tire ilçesinde çıkan yangında 4 dekar çamlık alan zarar gördü.

Karateke Mahallesi'nde çamların bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi bölgedeki köylüler yaptı.

Durumun bildirilmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Tire ve Bayındır Orman İşletme şefliklerine ait arazözler olay yerine sevk edildi.

Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, 4 dekar alan zarar gördü.

Öte yandan, bölgeye gelen AK Parti İlçe Başkanı Mert Falakalı ve Tire Belediyesi Meclis Üyesi Ali Ayyıldız, Tire Orman İşletme Şefi İlker Şahin ve Karateke Muhtarı Erkan Tutkaç'tan yangına ilişkin bilgi aldı.

Son dakika haberleri: İzmir'de çamlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: İzmir'de çamlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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